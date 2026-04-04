Filistin Duyarlılığına Ödül

Kahramanmaraş’ta “Filistin İçin Birleşme” temasıyla gerçekleştirilen Sumud Konferansı, önemli bir ödül törenine de sahne oldu.

Filistin halkının yaşadığı insanlık dramını gündemde tutan yayınlarıyla dikkat çeken Aksu TV, konferansta özel ödülle onurlandırıldı.

Ödülü Kurtuluş Şükür Aldı

Program kapsamında verilen ödül, Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’e takdim edildi.

Şükür, ödülü alırken yaptığı değerlendirmede, bu anlamlı takdirin sorumluluklarını daha da artırdığını ifade etti.

“Sadece Haber Değil, Duruş”

Konferansta konuşan yetkililer, Aksu TV’nin yalnızca bir yayın organı olmadığını, aynı zamanda insan hakları ve toplumsal dayanışma konusunda güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı.

Özellikle Maraş Boykot Nöbeti sürecinde gösterilen yayın hassasiyetinin örnek teşkil ettiği ifade edildi.

Salonda Alkışlarla Destek

Törene katılan Kahramanmaraşlılar, Aksu TV’nin aldığı ödülü uzun süre alkışladı. Program boyunca Filistin’e destek mesajları yinelenirken, birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.