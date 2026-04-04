Konferans kapsamında, Sumud Filosu yönetim üyeleri Ayçin Kantoğlu, Mehmet Ercan ve Dilek Tekocak bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Filistin’de yaşanan son gelişmeler, bölgede yürütülen insani çalışmalar ve uluslararası dayanışmanın önemi ele alındı.

Katılımcılar, Filistin’e destek amacıyla planlanan yeni programlar hakkında bilgilendirilirken, özellikle Filistin’e doğru yola çıkması planlanan destek organizasyonları gündeme geldi

Etkinlik boyunca sık sık dayanışma mesajları verilirken, Kahramanmaraşlı vatandaşlar Filistin için tek yürek olduklarını gösterdi. Program, katılımcıların destek çağrıları ve birlik vurgusuyla sona erdi.