Türkiye’de tütün ürünlerine yönelik fiyat artışları devam ediyor. Son olarak, tütün sektörünün önde gelen şirketlerinden Philip Morris International (PM) grubuna ait üç sigara markasının fiyatına zam yapıldığı duyuruldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar kamuoyuyla paylaştı. Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, PM grubuna ait üç sigara ürününün fiyatının güncellendiğini belirtti.

Paket Fiyatı 115 TL’ye Yükseldi

Yapılan düzenlemeye göre, daha önce 110 TL’den satılan söz konusu sigara paketleri, 5 TL’lik artışla birlikte 115 TL’ye yükseldi. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olurken, tüketiciler ürünleri artık güncellenmiş fiyatlar üzerinden satın alacak.

Zam Sadece 3 Ürünle Sınırlı

Açıklamada, fiyat artışının yalnızca PM grubunun belirli üç ürünüyle sınırlı olduğu vurgulandı. Şu an için diğer sigara markalarında herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadığı bildirildi.

Tütün ürünlerindeki fiyat hareketliliğinin önümüzdeki dönemde devam edip etmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.