Gram Altın Yükselişle Güne Başladı

Altın fiyatları yeni güne güçlü bir yükselişle başladı. Dün ons altındaki artışın etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,7 yükselişle 6 bin 382 lira seviyesinde kapattı.

Bugün ise sabah saatlerinde yükselişini sürdüren gram altın, yüzde 1,8 artışla 6 bin 491 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu

Piyasadaki yükseliş diğer altın türlerine de yansıdı.

Çeyrek altın: 11 bin 610 lira

Cumhuriyet altını: 45 bin 820 lira

Yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle düğün sezonu öncesi fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Ons Altın Da Yükselişte

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yukarı yönlü hareket etti.

Ons altın, yüzde 1,7 artışla 4 bin 551 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükseliş, iç piyasada gram altına da doğrudan yansıdı.

Yükselişin Nedeni Ne?

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki artışta birkaç önemli faktör etkili oldu:

Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceğine dair beklentiler

Enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflemesi

Dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalması

Bu gelişmeler, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu.

Gözler Kritik Verilerde

Piyasalar bugün açıklanacak ekonomik verilere odaklandı.

Yurt içinde işsizlik oranı ve enflasyon beklentileri takip edilirken, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD ile İngiltere’den gelecek veriler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak.