AKARYAKITTA ZAM DALGASI BÜYÜYOR

Orta Doğu’da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmeler küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, bu durum Türkiye’de pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte, akaryakıtta yeni bir zam daha gündeme geldi.

MOTORİNE 6 TL’LİK YENİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde motorin fiyatlarına yaklaşık 6 TL seviyesinde yeni bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin litre fiyatı bazı şehirlerde 80 TL’ye kadar yükselebilecek.

Bu durum, motorin ile benzin arasındaki fiyat farkının da yaklaşık 15 TL’ye çıkmasına neden olacak.

EŞEL MOBİL SİSTEM ETKİSİNİ KAYBETTİ

Daha önce akaryakıt zamlarının büyük kısmını ÖTV üzerinden karşılayan eşel mobil sistem, son artışlarla birlikte sınırına ulaştı.

Son yapılan zamda ÖTV desteğinin büyük ölçüde devre dışı kalması nedeniyle fiyat artışının neredeyse tamamı doğrudan pompaya yansıdı. Bu durum, yeni zamların da tüketiciye daha yüksek oranlarda yansıyacağı anlamına geliyor.

SON ZAM TARİHE GEÇTİ

Motorine yapılan son zam, tek seferde gerçekleşen en yüksek artışlardan biri olarak kayıtlara geçti. Yapılan artışın büyük bölümü doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru başta olmak üzere birçok değişkene bağlı olarak hesaplanıyor.

Rafineri fiyatına ÖTV ve diğer maliyet kalemlerinin eklenmesiyle oluşan fiyat, KDV ile birlikte pompaya yansıyor.

VATANDAŞI ZORLAYAN SÜREÇ

Art arda gelen zamlar, özellikle ulaşım ve lojistik maliyetlerini artırırken, vatandaşın bütçesine de doğrudan etki ediyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde yeni artışların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.