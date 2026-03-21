İRAN’DAN NET MESAJ: “ATEŞKES YETERLİ DEĞİL”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, uluslararası kamuoyunda gündem olan ateşkes çağrılarına kapıyı kapattı. Japonya merkezli Kyodo Haber Ajansı’na konuşan Erakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan sürecin ancak kalıcı çözümlerle son bulabileceğini vurguladı.

Erakçi, yalnızca ateşkesin yeterli olmadığını belirterek, “Savaş tamamen sona ermeli ve benzer saldırıların bir daha yaşanmayacağına dair açık güvenceler verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“ZARAR TAZMİN EDİLMELİ” ŞARTI

İranlı Bakan, savaşın sona ermesi için ikinci kritik şartın ise verilen zararların karşılanması olduğunu açıkladı. Erakçi, İran’a yönelik saldırıların “hukuksuz ve sebepsiz” olduğunu savunarak, bu süreçte oluşan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Erakçi, boğazın tamamen kapatılmadığını vurguladı.

İran’ın yalnızca saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdiğini belirten Erakçi, diğer ülkeler için geçişin sürdüğünü ifade etti.

“Tahran ile koordinasyon sağlanması halinde güvenli geçiş mümkündür” diyen Erakçi, özellikle enerji ve ticaret hatlarının korunmasına dikkat çekti.

“BU BİR DAYATILMIŞ SAVAŞ”

Erakçi, yaşanan süreci “İran’a dayatılan bir savaş” olarak tanımladı. Ülkesinin müzakere sürecinde saldırıya uğradığını dile getiren İranlı Bakan, verilen karşılığın meşru müdafaa olduğunu savundu.

GERİLİM TIRMANIYOR

Bölgede artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da daha büyük bir çatışma ihtimalini güçlendiriyor. İran’ın şartlı çözüm mesajı, diplomatik sürecin seyrine dair yeni bir tartışma başlatmış durumda.