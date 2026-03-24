Altın Güne Düşüşle Başladı

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Dün ons altındaki gerilemenin etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 2’ye yakın kayıpla kapatmıştı.

Yeni işlem gününde de düşüşünü sürdüren gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 212 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek Ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar

Piyasalardaki hareketlilik diğer altın türlerine de yansıdı.

Çeyrek altın 11 bin 160 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 44 bin 40 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Ons Altında Gerileme Sürüyor

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da düşüş eğiliminde. Ons altın yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek 4 bin 357 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu durum, iç piyasada gram altının da aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

Düşüşün Arkasında Hangi Faktörler Var

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında birden fazla küresel etken bulunuyor.

Doların güçlü seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıflaması, altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Ayrıca bazı merkez bankalarının rezervlerinde altın satışı yaptığına dair haberler de fiyatların düşmesine katkı sağlıyor.

Gözler Fed Kararında

Piyasalarda en kritik başlık ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlar.

Faiz artırımı ihtimali zayıf görülse de, faizlerin sabit tutulacağı yönündeki beklentiler güç kazanmış durumda. Bu durum altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Piyasalar Kritik Verileri Bekliyor

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler ve reel kesim güven endekslerinin, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörüne ilişkin PMI verilerinin piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtiyor.