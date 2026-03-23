Altında sert düşüş dikkat çekti

Kahramanmaraş’ta altın piyasasında son günlerde yaşanan gerileme dikkat çekiyor. Mart ayının başında 7 bin 800 TL seviyelerine kadar yükselerek tarihi zirveyi gören gram altın, son verilerle birlikte 6 bin 900 TL bandına kadar çekildi.

Bu düşüş, kısa süre içerisinde yaşanan en sert fiyat hareketlerinden biri olarak öne çıkarken, piyasada da yeni bir beklenti sürecini başlattı.

Kuyumcu vitrinlerine yansıdı

Altın fiyatlarındaki gerileme, kentteki kuyumcu vitrinlerinde de net şekilde hissedildi. Hem alış hem satış fiyatlarında hızlı değişimler yaşanırken, vatandaşların piyasayı daha temkinli takip ettiği gözlemlendi.

Özellikle yaklaşan düğün sezonu öncesinde yaşanan bu düşüş, altın almayı planlayan vatandaşlar için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Güncel altın fiyatları

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanlığı'nın verilerine göre güncel altın kuru şu şekilde:

Düşüşün arkasında ne var

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında küresel ekonomik gelişmeler yer alıyor.

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına yönelik beklentiler, dolar kurundaki dalgalanmalar ve ons altın fiyatındaki zayıflama, iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkiliyor.

Uluslararası piyasalarda ons altının değer kaybetmesi, gram altının da aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Uzmanlardan uyarı geldi

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün kalıcı olup olmayacağı konusunda net bir tablo oluşmadığını belirtiyor.

Kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, yatırımcıların ani kararlar almadan piyasayı dikkatle izlemesi gerektiğini vurguluyor.

Kahramanmaraş’ta piyasa nasıl şekillenecek

Kentteki kuyumcular, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının küresel gelişmelere bağlı olarak yön bulacağını ifade ederken, vatandaşların özellikle bu süreçte daha bilinçli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.