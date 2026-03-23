Kahramanmaraş’ta yağışlı hava etkisini artırıyor

Kahramanmaraş’ta yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde sağanak yağışların hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Nem oranının yüksek seyredecek olması nedeniyle hava sıcaklıklarının olduğundan daha serin hissedilebileceği belirtilirken, özellikle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması istendi.

Gün gün Kahramanmaraş hava durumu

23 Mart Pazartesi

Sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaklık: 8 / 13 derece

24 Mart Salı

Yağış devam ediyor. Nem oranı artıyor.

Sıcaklık: 8 / 13 derece

25 Mart Çarşamba

Sağanak yağış aralıklarla sürecek.

Sıcaklık: 7 / 15 derece

26 Mart Perşembe

Yağışlı hava etkisini koruyor.

Sıcaklık: 8 / 13 derece

27 Mart Cuma

Sağanak sürerken sıcaklık yükseliyor.

Sıcaklık: 8 / 19 derece

Yetkililerden uyarı

Uzmanlar, özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde ani su birikintileri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sürücülerin hızlarını düşürmesi ve takip mesafesine dikkat etmesi istendi.

Hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle açık alan planlarının hava durumuna göre yapılması önerilirken, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiği ifade edildi.