Kahramanmaraş’ta yağışlı hava etkisini artırıyor
Kahramanmaraş’ta yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde sağanak yağışların hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Nem oranının yüksek seyredecek olması nedeniyle hava sıcaklıklarının olduğundan daha serin hissedilebileceği belirtilirken, özellikle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması istendi.
Gün gün Kahramanmaraş hava durumu
23 Mart Pazartesi
Sağanak yağış etkili olacak.
Sıcaklık: 8 / 13 derece
24 Mart Salı
Yağış devam ediyor. Nem oranı artıyor.
Sıcaklık: 8 / 13 derece
25 Mart Çarşamba
Sağanak yağış aralıklarla sürecek.
Sıcaklık: 7 / 15 derece
26 Mart Perşembe
Yağışlı hava etkisini koruyor.
Sıcaklık: 8 / 13 derece
27 Mart Cuma
Sağanak sürerken sıcaklık yükseliyor.
Sıcaklık: 8 / 19 derece
Yetkililerden uyarı
Uzmanlar, özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde ani su birikintileri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sürücülerin hızlarını düşürmesi ve takip mesafesine dikkat etmesi istendi.
Hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle açık alan planlarının hava durumuna göre yapılması önerilirken, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiği ifade edildi.