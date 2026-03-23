İlçede dün sabah başlayan sağanağın ardından Akarsu, Kelahmet, Halitağa ve Egemen Mahallelerindeki bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

Yağış nedeniyle nektarin ve limon ağaçları ile örtü altında yetiştirilen kavun, kabak, patlıcan ve biberde hasar oluştu.

Sağanaktan etkilenen tarım arazileri dronla görüntülendi.

Egemen Mahallesi Muhtarı Egemen Koyuncu, AA muhabirine, yağışın şiddetli olması nedeniyle tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

Devlet Su İşleri ekiplerinin duruma müdahale ettiğini dile getiren Koyuncu, ilgili kurumlardan yardım beklediklerini anlattı.

Çiftçi Remzi Şen de kavun yetiştirdiği seralarının su altında kaldığını dile getirdi.