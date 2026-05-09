Türkiye Kültür Yolu Festivali 26 Şehre Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin her geçen yıl büyüyerek uluslararası ölçekte dikkat çeken bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışında konuşan Bakan Ersoy, festivalin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Ersoy, bu başarının Türkiye’nin kültüre, sanata ve ortak mirasa verdiği değerin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

“Mersin Bir Kültür Hazinesi”

Akdeniz’in önemli kentlerinden Mersin’in festival için özel bir durak olduğunu vurgulayan Ersoy, kentin tarihi, doğal güzellikleri ve zengin mutfağıyla öne çıktığını söyledi.

321 kilometrelik sahil şeridi, tarihi yapıları ve inanç turizmi merkezleriyle Mersin’in adeta açık hava müzesi niteliği taşıdığını belirten Ersoy, kentin kültür ve turizm potansiyeline dikkat çekti.

159 Etkinlikle Sanat Şehre Yayılacak

Festival kapsamında Mersin’in 16 farklı noktasında toplam 159 etkinlik gerçekleştirilecek.

Programda;

13 konser

4 sergi ve sanat yerleştirmesi

19 yetişkin atölyesi

8 çocuk atölyesi

söyleşiler

sahne sanatları etkinlikleri yer alacak.

Her yaş grubuna hitap edecek organizasyonla Mersin’in günler boyunca kültür ve sanatın merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Gastronomi de Festivalin Parçası

Festival yalnızca sanat etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. Mersin’in zengin mutfağı da programın önemli başlıklarından biri olacak.

46 restoranın dahil olduğu gastronomi seçkisiyle kentin yerel lezzetleri hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçilere tanıtılacak.

Kültür ve Sanatla Şehirler Dönüşüyor

Bakan Ersoy, kültür sanat organizasyonlarının yalnızca etkinlik değil; şehirlerin marka değerini artıran, turizmi canlandıran ve toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yönüyle şehir ekonomilerine de ciddi katkı sunduğu ifade edildi.