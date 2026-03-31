Altın Fiyatlarında Şeffaf Dönem Başladı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) tarafından hayata geçirilen "Zerger App" sayesinde konuma göre kuyumculardaki güncel altın fiyatları anlık olarak görüntülenebilecek. Böylelikle altın ve mücevher alışverişinde güvenli ve şeffaf bir sistem devreye alınmış olacak.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, bulundukları konuma göre çevredeki kuyumcularda geçerli olan alış ve satış fiyatlarını anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Harita Üzerinden Kuyumcu ve Fiyat Takibi

Zerger App’in en dikkat çeken özelliği, harita tabanlı sistemi...

Kullanıcılar:

Bulundukları bölgedeki kuyumcuları görebiliyor

Kuyumculardaki güncel altın fiyatlarını karşılaştırabiliyor

En uygun fiyatı sunan noktayı kolayca bulabiliyor

Bu sistem, şehir şehir hatta ilçe ilçe değişen fiyat farklarını da net şekilde ortaya koyuyor.

“İKO Güvence Etiketi” ile Güvenli Alışveriş

İKO Başkanı Mustafa Atayık, uygulamanın en önemli özelliklerinden birinin “İKO Güvence Etiketi” olduğunu vurguladı.

Bu etiket sayesinde:

Sahte veya yanıltıcı satışların önüne geçiliyor

Özellikle internetten yapılan altın alışverişlerinde güven sağlanıyor

Vatandaşlar doğrulanmış firmalardan alışveriş yapabiliyor

GLT Sorgu ile Altın ve Pırlantanın Gerçek Değeri Öğreniliyor

Uygulama içinde yer alan GLT (Türkiye Gemoloji Laboratuvarı) sorgulama sistemi ile vatandaşlar:

Pırlanta ve değerli taşların sertifikasını kontrol edebiliyor

Ürünün karat, şekil ve özellik bilgilerine ulaşabiliyor

Bu özellik, özellikle yüksek değerli mücevher alışverişlerinde önemli bir güvence sağlıyor.

Ekran Fiyatı ile Kuyumcu Fiyatı Neden Farklı?

Atayık, vatandaşların sıkça karşılaştığı fiyat farkına da açıklık getirdi:

Televizyonlarda görülen altın fiyatlarının genellikle işçilik maliyetini içermediğini, bu nedenle kuyumcu fiyatlarıyla arasında 300-400 TL’ye varan farklar oluşabildiğini belirtti.

Zerger App, bu farkı ortadan kaldırarak gerçek piyasa fiyatını kullanıcıya sunmayı hedefliyor.

Sadece Fiyat Değil: İş ve Ticaret Platformu

Zerger App yalnızca fiyat takibiyle sınırlı kalmıyor. Uygulamada ayrıca:

Kuyumculuk sektöründe iş ilanları

Kiralık ve satılık işyeri duyuruları

E-fatura hizmetleri

gibi birçok özellik de yer alıyor.

Altın Alırken Artık Daha Güvendesiniz

Yeni uygulama ile vatandaşlar:

Bölgesel fiyat farklarını görebilecek

Güvenilir kuyumcuları seçebilecek

Sertifikalı ürünleri doğrulayabilecek

Böylece altın alışverişinde yaşanan belirsizlik ve tartışmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.