Survivor setinde şok kaza

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya tarafından Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor Yunanistan programında ciddi bir kaza meydana geldi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre yarışmacılardan Stavros Floros, denizde bulunduğu sırada turist taşıyan bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın yarışma çekimleri dışında yaşandığı belirtilirken, kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından ağır yaralandı

21 yaşındaki Yunan yarışmacı Stavros Floros’a ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Floros’un özellikle bacaklarından ciddi şekilde yaralandığı aktarılırken, sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Survivor yayını durduruldu

Kazanın ardından Survivor Yunanistan’ın yayıncısı SKAI TV’den dikkat çeken bir karar geldi.

Yetkililer, olayla ilgili resmi soruşturma tamamlanana kadar yarışmanın yayın akışının askıya alındığını duyurdu.

Bu gelişme sonrası programın ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.

Soruşturma başlatıldı

Dominik Cumhuriyeti’ndeki yetkili makamlar, tekne kazasının nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazanın ihmal sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi yaşandığı soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Survivor Yunanistan’da yaşanan bu olay, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.