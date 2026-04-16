Son dakika kararıyla yayından kaldırıldı

Televizyon izleyicisinin yakından takip ettiği Eşref Rüya ve Yeraltı dizileri, planlanan saatlerinde ekranlara gelmedi.

Yayın akışında yer alan yeni bölümlerin son anda kaldırılması, izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Özellikle dizilerin yeni bölümlerini bekleyen geniş kitle, ekran başında beklerken eski bölümlerle karşılaştı.

Resmi açıklama yapılmadı

Dizilerin yayınlanmamasına ilişkin ne kanal yönetiminden ne de yapım şirketlerinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Bu durum, sosyal medyada “neden yayınlanmadı?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşırken akıllara Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan silahlı saldırı olayları geldi.

Sosyal medyada ikiye bölündü

Dizilerin yayından kaldırılması sonrası izleyiciler sosyal medyada görüşlerini paylaştı.

  • Bir kesim, yaşanan acı olaylar nedeniyle alınan bu kararı doğru ve hassasiyetli buldu
  • Diğer kesim ise resmi bir bilgilendirme yapılmamasını eleştirdi

Özellikle “yayın iptali mi, erteleme mi?” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Şu an için Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceğine dair net bir tarih açıklanmış değil. Ancak sektör kulislerinden edinilen bilgilere göre, dizilerin kısa süre içinde normal yayın akışına dönmesi bekleniyor.

Sektörde sessiz erteleme dönemi

Televizyon sektöründe, toplumu derinden etkileyen olayların ardından eğlence içeriklerinin ertelenmesi zaman zaman tercih edilen bir yöntem olarak biliniyor. Bu kapsamda dizilerin yayından kaldırılmasının da benzer bir hassasiyetle alınmış bir karar olabileceği değerlendiriliyor.