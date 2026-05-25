Kanal D izleyicilerinin merakla takip ettiği yapımlardan Uzak Şehir ile ilgili bugünkü yayın akışı belli oldu. Özellikle dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, “Uzak Şehir bu akşam var mı?” sorusuna yanıt ararken, Kanal D’nin resmi yayın akışı merakı giderdi.

Paylaşılan yayın akışına göre Uzak Şehir bu akşam saat 20.00’de ekranlarda olacak ancak yeni bölüm değil, tekrar bölümü yayınlanacak.

Kanal D - 25 Mayıs Pazartesi Yayın Akışı

07.00 – Yabancı Damat (Tekrar)

09.00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11.00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14.00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.45 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18.30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20.00 – Uzak Şehir (Tekrar)

23.15 – Ana Kuzusu

Dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.