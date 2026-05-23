Dünya kültürlerini aynı çatı altında buluşturan 8. Etnospor Kültür Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgiyle devam etti. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalde, hafta sonunun etkisiyle ziyaretçi sayısında dikkat çekici artış yaşandı.

Özellikle aileler ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festival alanında, geleneksel spor gösterilerinden çocuk oyunlarına, el sanatlarından gastronomi stantlarına kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluştu. Çocuklar için oluşturulan özel oyun alanlarında renkli görüntüler oluşurken, sahne gösterileri ve çeşitli aktiviteler gün boyu festival coşkusunu canlı tuttu.

Bilal Erdoğan: Kültürel Mirası Yaşatıyoruz

Festival kapsamında açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların ve kültürel mirasın yaşatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Festivalin farklı coğrafyalardan insanları bir araya getiren önemli bir kültürel buluşma noktası olduğunu belirten Erdoğan, bu organizasyonların kültürler arası etkileşimi güçlendirdiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı: Gençler İçin Önemli Bir Organizasyon

Etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da festivalin yalnızca kültürel değerlerin korunması açısından değil, genç nesillerin geleneksel sporlarla buluşması bakımından da önemli olduğunu söyledi.

Yumaklı, bu tür organizasyonların toplumsal birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

Festivalde Renkli Görüntüler

Geleneksel spor branşları, sahne performansları, yöresel lezzetler ve kültürel aktivitelerle ziyaretçilere çok yönlü deneyim sunan festival, hafta sonu boyunca yoğun katılımla devam edecek.