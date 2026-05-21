Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da coşkulu bir açılışla başladı. TRT’nin iletişim ortağı olduğu festival, 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalin açılışı, Han Çadırı önünde öğrencilerin sergilediği Gülbank geleneği gösterisiyle başladı. Açılış programında daha sonra İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

Bilal Erdoğan’dan Kültürel Miras Vurgusu

Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğin geleneksel kültürün yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Erdoğan, festival boyunca ziyaretçilerin kültürel zenginliklerle iç içe olacağını belirterek, özellikle çocuklar ve aileler için önemli bir deneyim alanı oluşturulduğunu ifade etti.

Festival alanında geleneksel sporların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar, sporcular ve kültür temsilcileri de yer alacak.

Geleneksel Sporlar ve Renkli Etkinlikler

Festival kapsamında ziyaretçileri dopdolu bir program bekliyor.

Etkinliklerde:

Geleneksel güreş gösterileri

Atlı sporlar

Kültürel performanslar

Çocuk etkinlikleri

Ailelere yönelik deneyim alanları

Uluslararası kültürel gösteriler

yer alacak.

Dört Gün Boyunca Kültür Şöleni

İstanbul’un uluslararası buluşma noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festival, dört gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından Bilal Erdoğan ve çocukların birlikte kurdele kesmesiyle festival resmen başladı.

Etnospor Kültür Festivali, geleneksel değerleri yeni nesillerle buluşturmayı amaçlayan en büyük kültürel organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.