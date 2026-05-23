Kahramanmaraş’ta hava koşullarına ilişkin önemli bir meteorolojik uyarı yapıldı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından paylaşılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlı havanın özellikle Afşin, Andırın, Elbistan ve Göksun ilçelerinde daha etkili olması tahmin ediliyor.

Saat Verildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın 24 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 06.00 ile 21.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Kuvvetli yağışla birlikte;

Ani sel

Su baskını

Yıldırım

Dolu yağışı

Ulaşımda aksamalar

gibi risklerin yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.