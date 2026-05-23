Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun yıllardır bölge halkının ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Özellikle yolun dar yapısı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olan arter, yapılan çalışmalarla modern bir ulaşım standardına kavuşuyor.

Yol Genişliği 6 Metreden 16 Metreye Çıkarıldı

Çalışmalar kapsamında ilk olarak grup yolunda genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Daha önce yaklaşık 6 metre genişliğe sahip olan yol, yapılan düzenlemelerle 16 metreye çıkarıldı. Böylece hem trafik akışının rahatlatılması hem de sürüş güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Yol genişletme çalışmalarının ardından başlatılan asfalt serimi de etaplar halinde sürdürülüyor. Toplam 6 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 4 kilometrelik bölüm tamamlandı. Ekipler, kalan 2 kilometrelik kısmın asfaltını da Kurban Bayramı öncesinde tamamlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Birçok Mahallenin Ulaşımı Rahatlayacak

Gerçekleştirilen yatırımla birlikte Elmalar, Çokyaşar, Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere mahallelerini Gaziantep Yolu’na bağlayan önemli ulaşım aksı daha modern ve güvenli hale geliyor. Özellikle bayram dönemlerinde yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede ulaşım standardının yükseltilmesiyle vatandaşların seyahat konforunun önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 66 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanması bekleniyor.