Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımını doğrudan etkileyen önemli arterlerden biri olan Kanlıdere Caddesi’nin yeniden araç trafiğine açıldığını duyurdu.

Tarihi Kanlıdere Köprüsü’nde yürütülen restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan cadde, köprü ayaklarında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından çift yönlü olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

