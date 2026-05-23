İzzetbegoviç İstasyonu Güçlendirildi

Büyükşehir Belediyesi iştiraki KMBB Enerji tarafından Adil Erdem Beyazıt Caddesi’nde hizmet veren KMBB Enerji İzzetbegoviç İstasyonu, artan kullanıcı talebi doğrultusunda yenilenerek daha güçlü bir yapıya kavuşturuldu. 1 Temmuz 2025 tarihinde hizmete alınan istasyonda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şarj alanı baştan sona modernize edildi. Yapılan yenileme çalışmalarıyla istasyonun üzeri solar carport sistemleriyle kapatıldı.

Böylece hem elektrikli araç kullanıcıları için gölgelikli ve konforlu bir alan oluşturuldu hem de güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayan çevreci bir altyapı kazandırıldı. Kurulan güneş enerji panelleri sayesinde mevcut otopark alanı aynı zamanda enerji üreten bir sisteme dönüştürüldü. Alanda gerçekleştirilen güçlendirme uygulamaları neticesinde istasyon, toplam 400 kilowatt enerji kapasitesine sahip 4 araçlık ultra hızlı şarj alanına dönüştürüldü.

Tekerek İstasyonu Hizmete Alındı

KMBB Enerji, şehir genelindeki yatırımlarını yalnızca mevcut istasyonların güçlendirilmesiyle sınırlı tutmuyor. Bu kapsamda ikinci araç şarj istasyonu da Haydarbey Mahallesi’nde hizmete alındı. KMBB Enerji Tekerek İstasyonu adıyla hizmet vermeye başlayan yeni tesiste, toplam 400 kilowatt enerji kapasitesine sahip 2 araç şarj ünitesi kuruldu. Yeni yatırımla birlikte aynı anda 6 araç şarj edilebilir hale geldi. Program kapsamında Tekerek İstasyonu’na da solar carport sistemleri entegre edilerek güneş enerji panellerinin kurulması planlanıyor. Böylece istasyonun enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.

Güçlü İş Birliği

Diğer yandan KMBB Enerji, teknoloji ve teknik altyapı alanındaki iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Bünyesinde istihdam ettiği mühendis ve teknisyen kadrosuyla, bu yıl Türkiye’deki 170. yılını kutlayan Siemens firmasının bölgedeki tek teknik servisi olma yetkisini alan KMBB Enerji, önemli bir iş birliğine imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Alman teknolojisi Kahramanmaraş’a kazandırılırken, bölgedeki tüm Siemens elektrikli cihazlarının kurulum, bakım ve teknik servis hizmetleri de KMBB Enerji tarafından yürütülecek. Bu adımla birlikte şehrin elektrikli araç altyapısının teknik kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de Bir İlk: Dijital Gösterge Panelleri

KMBB Enerji ve Siemens iş birliğinin ilk ARGE projesi dijital gösterge panelleri ve akıllı aydınlatma sistemi oldu. İstasyona entegre edilen yeni nesil dijital ekranlar sayesinde kullanıcılar araçlarının şarj durumunu anlık olarak takip edebilecek, üzerindeki ışıklandırmanın renklerine göre şarj durumunu izleyebilecek. Şarj süreciyle ilgili bilgilerin dijital paneller üzerinden görüntülenebilmesini sağlayan bu sistemin Türkiye’de ilk kez Kahramanmaraş’ta uygulanıyor. Yeni uygulamanın kullanıcı deneyimini artırmasının yanı sıra elektrikli araç şarj altyapısında teknolojik dönüşüme de katkı sağlaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş, Türkiye’ye Model Oluyor

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un şarj ağı markası Trugo; ülke genelinde 81 ilin tamamında, binin üzerinde lokasyonda ve 2 bin 500’den fazla şarj soketiyle sektörün en önemli şarj ağı operatörleri arasında yer alıyor. 400 kilowatt kapasiteli ultra hızlı cihazların yer aldığı Türkiye’nin tek TOGG Trugo Tesisi’nin, Büyükşehir Belediyesi iştiraki KMBB Enerji bünyesinde ilk kez Kahramanmaraş’ta hizmete başlaması ise şehrin elektrikli ulaşım altyapısındaki öncü rolünü ortaya koyuyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte Kahramanmaraş’ın, çevreci enerji üretimi, akıllı şarj sistemleri ve yüksek hızlı şarj altyapısıyla Türkiye’ye örnek gösterilen şehirlerden biri haline gelmesi hedefleniyor.