Kahramanmaraş’ta hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlara meteorolojiden uyarı geldi. Son hava tahminlerine göre kentte 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar günleri gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Özellikle hafta sonu piknik, gezi ya da açık hava planı yapan Kahramanmaraşlıların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması isteniyor.

Cumartesi Günü Yağış Etkili Olacak

Meteorolojik verilere göre 23 Mayıs Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Günün en düşük sıcaklığının 13 derece, en yüksek sıcaklığının ise 23 derece olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 49 ila 92 arasında değişirken, rüzgarın saatte 13 kilometre hızla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar Günü de Hava Değişmiyor

Yağışlı hava pazar günü de etkisini sürdürecek. 24 Mayıs Pazar günü de kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıkların 14 ila 23 derece arasında seyretmesi öngörülürken, nem oranının yüzde 54 ila 94 seviyelerine çıkması bekleniyor. Rüzgarın yine saatte 13 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraşlılara Uyarı

Yetkililer, ani sağanaklar nedeniyle özellikle trafikte olan sürücülerin dikkatli olması, su birikintileri ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli davranması gerektiğini belirtiyor.

Hafta sonu açık alan planı yapan vatandaşların ise şemsiye ve gerekli önlemleri yanlarında bulundurması tavsiye ediliyor.