6 Şubat depremlerinin ardından şehirde başlatılan yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında sadece konutlar, yollar ve altyapılar değil; şehrin tarihi ve kültürel mirası da titizlikle ayağa kaldırılıyor. Depremde çeşitli seviyelerde hasar gören tarihi yapılar, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden eski ihtişamına kavuşurken, şehrin simge yapılarından biri olan Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde de çalışmalar artık tamamlanma aşamasına geldi.

Yaklaşık 5 asırlık geçmişiyle bölgenin en önemli kültürel değerleri arasında yer alan Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon uygulamalarında önemli ilerleme kaydedildi. Tarihi dokunun korunması esas alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında köprünün ana taşıyıcı kemer restorasyonu tamamlandı. Yapının dayanıklılığını artırmaya yönelik güçlendirme uygulamalarıyla birlikte gövde bütünlüğü yeniden sağlanırken, taş duvar ve korkuluk imalatları da bitirildi.

Tarihi Doku Korunarak Güçlendirildi

Restorasyon sürecinde, köprünün özgün mimarisine sadık kalınarak geleneksel yapım teknikleri esas alındı. Tarihi yapının estetik karakterini oluşturan taş işçiliği korunurken, zamanla zarar gören bölümler aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Geleneksel taş yol kaplamasında ise artık son aşamaya gelindi. Çalışmalarla birlikte köprünün genel mimari silueti tamamen ortaya çıkarılırken hem tarihi kimliğin korunması hem de yapının uzun yıllar güvenli şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor.

Çevre Düzenleme ve Aydınlatma da Yapılacak

Yapısal restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprü çevresinde estetik dokuyu destekleyecek çevre düzenleme uygulamaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca tarihi yapının gece görünümünü ön plana çıkaracak dekoratif aydınlatma sistemleri de projeye dahil edildi. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Tarihi Ceyhan Köprüsü’nün yeniden ziyaretçilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte köprünün hem kültürel miras niteliğini koruması hem de bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.