Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde “Çevre Tedbirleri İstişare Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya ilçe belediyelerinin çevre müdürleri katılırken, Kurban Bayramı süresince uygulanacak çevresel tedbirler ve atık yönetimi stratejileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Bayram Süresince Ortak Koordinasyon Sağlanacak

Toplantıda, özellikle kurban kesimlerinin yoğunlaştığı bölgelerde oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi için alınacak önlemler değerlendirildi. Bayram boyunca çevre kirliliğinin önlenmesi, kötü koku oluşumunun engellenmesi ve haşere problemlerinin yaşanmaması adına atıkların düzenli ve zamanında toplanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. İlçe belediyeleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek çalışmalar kapsamında çöp toplama süreçlerinin aksatılmadan sürdürüleceği, ekiplerin bayram boyunca sahada aktif görev yapacağı belirtildi.

Kesim Alanlarında Hijyen Ön Planda Tutulacak

Toplantıda ayrıca kurban kesim alanlarında hijyen standartlarının korunmasına yönelik yapılacak uygulamalar da görüşüldü. Hayvansal atıkların çöp konteynerlerine ve açık alanlara bırakılmaması gerektiği ifade edilirken, çevre ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi için kesim alanlarının düzenli olarak temizleneceği bildirildi. Kesim noktalarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği, ilaçlama faaliyetleriyle de kötü koku ve haşere oluşumunun minimum seviyeye indirileceği kaydedildi.

Vatandaşlara Duyarlılık Çağrısı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, alınan tedbirlerin başarıya ulaşmasında vatandaşların göstereceği hassasiyetin büyük önem taşıdığı belirtildi. Kurban atıklarının belirlenen alanlara bırakılması, çevre temizliği konusunda gerekli özenin gösterilmesi ve kurallara riayet edilmesinin hem çevrenin korunmasına hem de halk sağlığının güvence altına alınmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.