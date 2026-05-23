Bakan Tekin, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen “2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi: Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar” programında yaptığı konuşmada, eğitimde atılan her adımda öğretmenlerin görüşlerine önem verdiklerini söyledi.

Öğretmenlerle sürekli istişare halinde olduklarını belirten Tekin, bugüne kadar hayata geçirilen birçok projenin öğretmenler odalarındaki fikir alışverişleriyle şekillendiğini ifade etti.

Öğretmenlerin Yazdığı Kitaplar Tavsiye Edilecek

Okullarda öğrencilere önerilecek kitaplarla ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını açıklayan Tekin, öğretmenlerin kaleme aldığı eserlerin bu süreçte ön plana çıkacağını belirtti.

Bu kapsamda bir yarışma düzenlediklerini aktaran Tekin, dereceye giren eserlerin basılarak öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

Tekin, mevcut kitap listeleriyle ilgili zaman zaman eleştiriler yaşandığını ifade ederek, bu nedenle öğretmenlerin katkısıyla daha güçlü bir okuma listesi oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dijital Bağımlılığa Karşı Okuma Kültürü

Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde de çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Tekin, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşıp kitaplarla daha fazla vakit geçirmesini amaçladıklarını belirterek, öğrenciler arasında güçlü bir okuma kültürü oluşturmak istediklerini dile getirdi.

İlk 50 Bildiri Sunuldu

“Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar” temasıyla düzenlenen kongrede, bilim kurulu değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan ilk 50 bildiri de katılımcılarla paylaşıldı.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, genel müdürler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.