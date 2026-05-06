Meslek Liselerinde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” etkinlikleri kapsamında Ankara’da önemli açıklamalarda bulundu.

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Tekin, son yıllarda yapılan düzenlemeler sayesinde meslek liselerine olan ilginin ciddi şekilde arttığını ifade etti.

“100 Öğrenciden 43’ü Meslek Lisesini Tercih Ediyor”

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde dikkat çeken bir artış yaşandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Bu yıl ilk kez 9’uncu sınıfa başlayan her 100 öğrenciden 43’ü meslek lisesine kayıt yaptırdı. Mesleki ve teknik eğitime yönelim sürekli artıyor.”

Tekin, Türkiye’nin mesleki eğitim alanında OECD standartlarına yaklaşmaya başladığını da söyledi.

Meslek Liseleri Sektörle Birlikte Şekilleniyor

Bakan Tekin, meslek liselerinde artık eski ve ihtiyaç duyulmayan bölümlerin kapatıldığını, sektörün ihtiyaçlarına uygun yeni alanların açıldığını belirtti.

Özellikle proje okul modeliyle birlikte iş dünyasının eğitim süreçlerine doğrudan dahil olduğunu ifade eden Tekin, öğretim programlarının sektör temsilcileriyle birlikte hazırlandığını kaydetti.

“Ara Eleman Değil, Aranan Eleman”

Mesleki eğitime yönelik bakış açısının değişmesi gerektiğini söyleyen Tekin, “Artık ara eleman değil, aranan eleman diyoruz” ifadelerini kullandı.

İş dünyasıyla iş birliğinin artırıldığını vurgulayan Tekin, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin meslek liselerinde yetiştirildiğini belirtti.

İşletmeler Yakından Denetleniyor

Öğrencilerin staj yaptığı işletmelerin düzenli olarak denetlendiğini açıklayan Bakan Tekin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda taviz verilmediğini söyledi.

2024 yılı içerisinde öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığı 253 bin işletmenin denetlendiğini belirten Tekin, 23 bin 252 işletmeyle yapılan sözleşmenin uygunsuzluk nedeniyle feshedildiğini açıkladı.

Atölyeler ve Laboratuvarlar Yenileniyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerine yönelik yatırım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tekin, okullardaki atölye ve laboratuvarların modern teknolojilere uygun şekilde yenilendiğini söyledi.

Yeni cihazlar, uygulama alanları ve teknik ekipmanlarla öğrencilerin daha güçlü eğitim almasının hedeflendiğini ifade eden Tekin, uluslararası kaynakların da bu süreçte kullanıldığını dile getirdi.

Kahramanmaraş’taki Öğrenciler İçin de Yeni Fırsatlar

Mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm, Kahramanmaraş’taki öğrenciler için de önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle sanayi, üretim ve teknoloji alanında gelişen kentte meslek liseleri; istihdam, staj ve girişimcilik açısından gençlere yeni kapılar açıyor.

Uzmanlar, geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alan öğrencilerin iş bulma konusunda daha avantajlı hale geldiğine dikkat çekiyor.