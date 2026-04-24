Okullarda Güvenlik İçin Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında “Güvenli Okul İklimi” başlığı altında hayata geçirilen ve uygulanacak yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Tekin, çocukların güven içinde büyümesi, öğretmenlerin huzurla görev yapması ve ailelerin kendisini yalnız hissetmemesi için devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti. Yaşanan acı olayların ardından müfettiş görevlendirmeleri yapıldığını, psikososyal destek süreçlerinin başlatıldığını ve ilgili bakanlıklarla tam koordinasyon içinde hareket edildiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Vurgusu

Bakan Tekin, göreve geldikleri günden bu yana güvenli okul iklimini yalnızca fiziki güvenlikten ibaret görmediklerini söyledi. Bu kapsamda “Köklerden Geleceğe” yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hayata geçirildiğini belirtti.

Modelle birlikte öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin, okuryazarlık yetkinliklerinin, milli ve manevi değerlerle güçlenen kişilik gelişimlerinin merkeze alındığını vurgulayan Tekin, “yetkin ve erdemli insan” anlayışının eğitim politikalarının temelinde yer aldığını aktardı.

Cep Telefonu, Okul Kıyafeti ve Veli Randevu Sistemi

Bakanlık tarafından son dönemde uygulamaya alınan düzenlemelere de dikkat çeken Tekin, okul düzeni ve öğretmen otoritesini güçlendirmek amacıyla birçok adım atıldığını söyledi.

Bu kapsamda derslerde cep telefonu kullanımına sınırlama getirildi, okul kıyafeti uygulaması devreye alındı, liselerde sınıfta kalma yeniden uygulanmaya başlandı. Ayrıca “Veli Randevu Sistemi” ile veli ziyaretlerinin daha planlı ve kontrollü hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca Tekin, “Okullarda Şiddetin Önlenmesi” genelgesinin yayımlandığını ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile eğitim çalışanlarına yönelik hukuki destek mekanizmasının işletilmeye başlandığını da hatırlattı.

Dijital Risklere Karşı Yeni Koruma Çerçevesi

Bakan Tekin, dijital dünyanın çocukların zihni ve duygusal dünyası üzerindeki etkisini göz ardı etmediklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığının müfredatın parçası haline getirildiğini söyleyen Tekin, dijital vatandaşlık eğitiminin güçlendirildiğini aktardı.

Velivizyon platformu, Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı gibi sistemlerle öğretmen, veli ve okul arasındaki iletişimin daha güvenli bir zemine taşındığı belirtildi.

Siber Zorbalık ve Dezenformasyona Karşı Takip

Çocukların dijital mecralarda karşı karşıya kaldığı risklere özel dikkat gösterildiğini belirten Tekin, siber zorbalık, dezenformasyon ve çevrim içi tehditlere karşı yeni bir farkındalık geliştirildiğini ifade etti.

Bakanlık, çocukların dijital ortamda korunması için yalnızca eğitim değil, aynı zamanda takip, analiz ve yönlendirme mekanizmalarını da güçlendirecek.

Bağımlılıkla Mücadele Güçlendiriliyor

Bakan Tekin, dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, sigara, tütün bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitimlerin artırıldığını açıkladı.

“Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik” projesiyle çocukların teknoloji karşısında savunmasız kalan iç dünyasının daha yakından gözetildiğini belirten Tekin, Yeşilay ile iş birliği içinde veli eğitimlerinin de yapıldığını söyledi.

Okul aidiyetinin güçlendirilmesi amacıyla öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklere yönlendirildiği ifade edildi.

Aile İçin Destek ve Danışma Hattı Kuruluyor

Yeni tedbirler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de ebeveynlere yönelik destek hattı oldu.

Bakan Tekin, dijital bağımlılık ve benzeri risklere karşı veliler için “Destek ve Danışma Hattı”nın kısa süre içinde devreye alınacağını açıkladı. Bu hat sayesinde anne ve babalar, çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıyabilecek, riskleri erken fark edebilecek ve ihtiyaç halinde hızlı destek alabilecek.

Okul-Aile Bağı Daha da Güçlendirilecek

Tekin, aileyi eğitimin merkezinde gördüklerini belirterek okul-aile iş birliğini güçlendirecek çalışmaların süreceğini söyledi.

“Ailemle Eğitim Yolculuğum”, “Aile Okulu”, “Maarif Modeli Ebeveyn Okulu”, aile eğitim bültenleri ve aile buluşmalarıyla anne-baba ile çocuk arasındaki bağın güçlendirildiğini ifade eden Tekin, çocuğun iç dünyasının öncelikle ailede şekillendiğini vurguladı.

Milli ve Manevi Değerlerle Güvenli Okul İklimi

Bakan Tekin, çocukların milli ve manevi değerlerle, aidiyet duygusuyla ve ortak hafızayla büyümesinin önemine dikkat çekti.

“Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan”, “Bayrak Sevgisi”, “Maarifin Kalbinde Ramazan”, “İftarda Konuşalım” ve “Maarifin Kalbinde Çocuk” gibi çalışmalarla öğrencilerin vatan, millet, demokrasi, bağımsızlık ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirildiğini belirtti.

Yapay Zekâ Destekli Bakanlık Yönetim Sistemi

Bakan Tekin’in açıkladığı önemli başlıklardan biri de yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi oldu.

Bu sistemle Bakanlığa ait veriler tek merkezde toplanarak karar destek mekanizması oluşturulacak. Okul güvenlik endeksi, devamsızlık raporları, disiplin verileri, RAM başvuruları, rehber öğretmen norm simülasyonu ve riskli öğrenci izleme başlıkları sistem üzerinden takip edilecek.

Amaç, riskleri ortaya çıktıktan sonra değil, belirtiler henüz erken aşamadayken tespit etmek.

Erken Uyarı ve Risk Analiz Sistemi Geliyor

Bakan Tekin, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla veri entegrasyonu sürecinin güçlendirileceğini açıkladı.

Yeni sistemle devamsızlık eğilimleri, disiplin kayıtları, okul riski, demografik yapı ve suça yönelim riski birlikte değerlendirilecek. Böylece tek başına anlamlı görünmeyen işaretler bütüncül biçimde okunacak ve ilgili birimler erken aşamada harekete geçirilecek.

Rehberlik Sistemi Daha Hassas Hale Gelecek

Öğrencilerin yaşadığı psikolojik kırılmaların daha erken fark edilmesi için rehberlik sistemi de yapay zekâ desteğiyle güçlendirilecek.

Tekin, çocukların sessizce içine kapandığı, dışarıdan fark edilmeyen ancak zamanla derinleşebilen kırılma alanlarının daha erken tespit edilmesini hedeflediklerini söyledi. Uygun destek mekanizmalarının vakit kaybetmeden devreye alınması için rehberlik kapasitesi artırılacak.

Öğretmenlere Kriz Yönetimi Eğitimi

Yeni dönemde öğretmenler ve okul yöneticileri de daha güçlü desteklenecek.

Bakan Tekin, kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretlerini fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerin devam edeceğini duyurdu.

Öğretmenlerin, güvenli okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehberlerden biri olduğu vurgulandı.

Okul Güvenliği Sahada Güçlendirildi

Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen güvenlik çalışmalarına da değindi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında 1.136 okul kolluk görevlisi ve 24 bin 214 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirildi. Ayrıca 21 bin 103 okulun giriş ve çıkış saatlerinde 6 bin 105 ekiple sahada destek sağlandı.

Öğrenci servislerinin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla takip sistemleri de devreye alındı.

Siber Devriye Faaliyetleri Artacak

Bakanlığın yeni önlem paketinde dijital güvenlik de merkezi başlıklardan biri olacak.

Bakan Tekin, okul güvenliğini fiziki tedbirlerin yanı sıra dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirterek, siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verileceğini açıkladı.

Çocukları hedef alan dijital riskler, yapay zekâ destekli takip ve analiz sistemleriyle daha yakından izlenecek.

Dijital Platformlar ve Şiddeti Özendirici İçerikler Takip Edilecek

Tekin, çocukların güvenliğini tehdit eden risklerin yalnızca okul içinde oluşmadığını belirtti. Medya içerikleri, dijital platformlar, çevrim içi gruplar ve şiddeti özendiren yayınlar da daha sıkı izlenecek.

Yaş doğrulama, içerik güvenliği, hukuki caydırıcılık ve kurumlar arası denetim alanlarında yeni uygulamalar hazırlanıyor.

“Hiçbir Boşluğa İzin Vermeyeceğiz”

Bakan Tekin, güvenli okul ikliminin sadece bir güvenlik başlığı değil, çocukların sağlıklı gelişimi için bütüncül bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Okul güvenliğinden aile desteğine, rehberlik hizmetlerinden dijital risk yönetimine kadar geniş bir politika setiyle sürecin güçlendirileceğini belirten Tekin, “Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüde, hiçbir boşluğa izin vermeyeceğiz” mesajı verdi.

Bakan Tekin’den Başsağlığı Mesajı

Açıklamasının sonunda yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Bakan Tekin, yaralı çocuklara şifa, ailelere ve millete sabır temennisinde bulundu.