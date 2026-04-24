Türk Kızılay Genç Mersin gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Stadyumu'nda "23 Nisan'da kalplerimiz bir" sloganıyla okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerini andı.

Gönüllü gençler saldırıda hayatını kaybedenler anısına yaklaşık 100 beyaz balonu gökyüzüne bıraktı.



Türk Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlere adadıklarını söyledi.

Parıltı, hayatını kaybedenler anısına fidan diktiklerini ve gökyüzüne balonlar bıraktıklarını belirterek, "Çocuklar ölmesin, bayramlar solmasın. Dünyada kötülük var ve kötülükle mücadele etmenin tek yolu iyilik yapmaktır. Hayra vesile olanlara ne mutlu." dedi.



Mersin Üniversitesi Kızılay Topluluğu Başkanı Burak Safa Ekinci ise güzel günler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Gönüllü genç Kübra İzgüden ise iki hafta önce, 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamayı planladıklarını ancak son gelişmelerle birlikte anma etkinliğine çevirdiklerini söyledi.