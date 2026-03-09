İkinci Ara Tatil Ne Zaman Başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler ise 13 Mart Cuma günü derslerin bitmesiyle birlikte tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Bu durumda hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

Ara Tatil Ramazan Bayramı ile Birleşiyor

2026 yılında Ramazan Bayramı da ikinci ara tatil haftasına denk geliyor.

19 Mart Perşembe: Arefe günü

20 Mart Cuma: Bayramın 1. günü

Bu nedenle ara tatil ile bayram tatilinin aynı dönemde olması, öğrenciler ve aileler için daha uzun bir dinlenme süresi oluşturacak.

Öğrenciler ve Veliler Tatil Planı Yapıyor

Ara tatiller, öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşarak dinlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Kahramanmaraş’ta da birçok aile, ikinci ara tatilin bayramla birleşmesi nedeniyle şimdiden tatil planları yapmaya başladı.

Uzmanlar, bu süreçte öğrencilerin hem dinlenmesi hem de ikinci dönemin kalan kısmı için motivasyonlarını artırması açısından ara tatillerin önemli olduğunu belirtiyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Önemli Tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre eğitim yılındaki önemli tarihler şöyle:

Okulların Açılışı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci Ara Tatil: 10 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 – 30 Ocak 2026

İkinci Ara Tatil: 16 – 20 Mart 2026 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Yeni Adım: Öğrenme Etkinlikleri Seti Yayımlandı İçeriği Görüntüle

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

Mart ayında yapılacak ara tatil ve Ramazan Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesi, öğrenciler için eğitim yılının en uzun dinlenme fırsatlarından biri olacak.