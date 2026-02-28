Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılmasına yönelik tartışmalara açıklık getirdi. Öğrencilerin yanlış anladığını belirten Tekin, “Ara tatilleri kaldırmak deyince çocuklar, gençler sanki okula eklenecek gibi anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Okula Gidilen Gün Sayısı Değişmeyecek”

Olası bir düzenlemede okulların açılış tarihinin eylül ayında ötelenebileceğini söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Yapacağımız şey şu, eğer yaparsak okulların açılışını eylül ayında öteleyeceğiz. Yine 180 iş günü okullar devam edecek, yine öğretmenlerimiz iki ay tatil yapacak. O aradaki tatil kısmı buraya eklenebilir. Eylül ayının bu yıl 8'inde başladı, diyelim 15'inde başlayacaktır. Okula çocukların geldikleri gün sayısını artırmıyoruz burada. Tatili de azaltmıyoruz. Okula gidilen gün sayısı artmayacak da azalmayacak da. Tatiller de azalmayacak, bir şey değişmiyor. Bu yıl için zaten herhangi bir şey yok, bu yıl takvimimizi ilan ettik. Biz mayıs ayında önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz, yani 2026-2027 eğitim öğretim yılı. Orada Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı birer haftalık dilimlerle bizim eğer akademik takvimimizi etkileyecek durumda olursa, orada bir tedbir alabiliriz. Ama dediğim gibi bu ara tatilleri kaldırmak değil, ara tatilleri yaz tatiline eklemek."

Ramazan Genelgesi Tartışması

Ramazan ayına ilişkin yayımlanan genelgeyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekin, amaçlarının milli birlik, beraberlik ve dayanışma bilincini güçlendirmek olduğunu belirtti. Genelgenin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Tekin,

"Toplumun yüzde 78'i, yüzde 80'i burada ramazan ayındaki yardımlaşma, dayanışma, milli birlik duygularının çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yapılacak etkinlikleri destekliyor." dedi. Konuyla alakalı CİMER'den 150 bine yakın ve MEB iletişim hatlarından yüz binlerce teşekkür aldıklarını söyleyen Yusuf Tekin, "Bizim niyetimiz milli birlik ve beraberlik dayanışma gibi evrensel, bizi açımızdan kritik değerler için bir referans oluşturmak. Olumsuz örnek olursa, kabul edemeyeceğimiz ve bizim genelgemizdeki amir hükümlere aykırı bir eylem olursa zaten gereğini yapacağımızı şimdiden paylaşıyoruz." diye konuştu.

Eleştirilere Hukuki Yanıt

Genelgeye yönelik sert eleştiriler için hukuki süreç başlattığını ifade eden Bakan Tekin, kullanılan bazı ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çalışmaların anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.

Özel Eğitim Vurgusu

Eğitimde öncelikli alanlara da değinen Tekin, “"Kapasitemiz var, öğretmen ihtiyacımızı zamanla gideriyoruz. Öğretmen ihtiyacımızı giderdikçe de sınıf ve okul açıyoruz. Özel eğitim okulları, kampüsleri açmaya başladık zaten şimdi sadece özel eğitim üzerinde." diyerek bu alandaki yatırımların süreceğini açıkladı.

Takvim Ne Zaman Netleşecek?

Ara tatillerle ilgili nihai kararların, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi hazırlanırken netleşeceği bildirildi.