Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen için yarıyıl tatili sona eriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yarın ülke genelinde çalacak ilk ders ziliyle başlayacak.

Eğitim öğretim yılına 8 Eylül 2025’te başlayan öğrenciler, ikinci dönemde de yoğun bir takvimle eğitimlerine devam edecek. Bu dönemin ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, ikinci dönemin ilk haftası “bayrak sevgisi” temasıyla başlayacak. 2-6 Şubat tarihleri arasında tüm resmi ve özel okul ve kurumlarda, bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Bu kapsamda okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek. Okul binaları Türk bayraklarıyla donatılırken, öğrencilerin katılımıyla resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergi ve çeşitli sanatsal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek.