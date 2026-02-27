Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli illerde bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alım; Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray illerini kapsıyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Personel alımı kapsamında şu unvanlarda istihdam sağlanacak:

Diyetisyen Kahramanmaraş'ta Okullarda “Bayrak Sevgisi” Uygulaması Başlıyor İçeriği Görüntüle

Elektrik teknisyeni

Bilgisayar teknisyeni

Sıhhi tesisat teknisyeni

Koruma ve güvenlik görevlisi

Büro personeli

Şoför

Kaloriferci

Aşçı

Kat görevlisi

Yardımcı hizmetler personeli

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvurular 2 Mart – 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin başvuru şartları, özel nitelikler ve kontenjan dağılımları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

📌 Kılavuz adresleri:

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 13 Mart tarihinde kamuoyuna duyurulacak.