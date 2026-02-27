Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli illerde bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alım; Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray illerini kapsıyor.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Personel alımı kapsamında şu unvanlarda istihdam sağlanacak:
Diyetisyen
Elektrik teknisyeni
Bilgisayar teknisyeni
Sıhhi tesisat teknisyeni
Koruma ve güvenlik görevlisi
Büro personeli
Şoför
Kaloriferci
Aşçı
Kat görevlisi
Yardımcı hizmetler personeli
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.
Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvurular 2 Mart – 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin başvuru şartları, özel nitelikler ve kontenjan dağılımları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
📌 Kılavuz adresleri:
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 13 Mart tarihinde kamuoyuna duyurulacak.