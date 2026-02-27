Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli illerde bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alım; Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray illerini kapsıyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Personel alımı kapsamında şu unvanlarda istihdam sağlanacak:

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvurular 2 Mart – 6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin başvuru şartları, özel nitelikler ve kontenjan dağılımları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

📌 Kılavuz adresleri:

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 13 Mart tarihinde kamuoyuna duyurulacak.