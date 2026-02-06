Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Milli Eğitim Akademisinde görev yapacak sözleşmeli personele ilişkin “Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin İlan” Resmi Gazete’de yayımlandı. İlan kapsamında, farklı unvan ve statülerden toplam 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personel; Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri, MEB kadrolarında görev yapan doktora veya daha üst akademik ünvana sahip personel ile uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenler arasından seçilecek.

Başvurular 9-13 Şubat’ta

Adaylar başvurularını 9-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirecek. Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunun teklifleri doğrultusunda Bakan onayıyla belirlenecek.

MEB kadrolarından başvuru yapan adaylar arasından ise belirlenen kontenjanın üç katı aday, 3-9 Mart tarihleri arasında yapılacak sözlü sınava davet edilecek. Sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacak.

Atama Sonuçları Mart Ayında Açıklanacak

Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 27 Şubat’ta,

MEB kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları ise 25 Mart’ta ilan edilecek.

Kontenjanlar Merkezlere Göre Belirlendi

İstihdam edilecek personelin görev yapacağı eğitim ve uygulama merkezleri ile kontenjanlar da açıklandı. Buna göre; Ankara, İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Erzurum, Sivas ve Aksaray’daki merkezlerde farklı sayılarda kontenjan ayrıldı. En fazla kontenjan Ankara’daki eğitim ve uygulama merkezlerinde yer aldı.

Kılavuz Resmi Sitelerde Yayımlanacak

İstihdama ilişkin detayların yer aldığı başvuru kılavuzu;

meb.gov.tr, akademi.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.