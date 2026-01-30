Yöneticilik ikinci görev olacak

Yeni düzenlemeye göre, okul yöneticiliği ikinci görev kapsamında yürütülecek. Görevlendirmelerde yazılı sınav, yönetici yetiştirme programı ve değerlendirme puanı esas alınacak.

Başvuru şartları netleşti

Yönetici adaylarında;

Yükseköğretim mezunu olma,

Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapma,

Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programını tamamlama

şartları aranacak. Müdür adaylarının ise daha önce yöneticilik yapmış ya da belirli sürelerle müdür yardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlik veya şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olması gerekecek.

Yazılı sınavın konu dağılımı değişti

Yönetici adaylarının gireceği yazılı sınavda konu dağılımı;

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli %30 ,

Genel kültür %20 ,

Mevzuat %20 ,

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük %15 ,

Eğitim bilimleri %15

şeklinde belirlendi.

Görev süresi 4 yıl olacak

Yönetmelikle birlikte yöneticilerin görev süresi 4 ders yılı olarak belirlendi. Aynı eğitim kurumunda aynı görevde en fazla 8 ders yılı görev yapılabilecek. Yeniden görevlendirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak.

Kadın yönetici düzenlemesi

Tamamı kız öğrencilerden oluşan okullarda müdürün, yatılı kız öğrencisi bulunan okullarda ise en az bir müdür yardımcısının kadın olması şartı getirildi.

Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

5 Şubat 2021 tarihli yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.