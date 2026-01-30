Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Masaj salonlarına eş zamanlı baskın

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 Ocak 2026 tarihinde il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 3 iş yeri ile 13 şüpheliye ait 11 ayrı ikamet adresinde adli arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Silah, nakit para ve suç unsurları ele geçirildi

Yapılan aramalarda;

1 adet kurusıkı tabanca ,

çok sayıda cinsel içerikli ürün ,

yaklaşık 800 bin TL nakit para

ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

19 mağdur kadın koruma altına alındı

Operasyon kapsamında mağdur durumda olduğu belirlenen 12’si Türk vatandaşı, 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 kadın, ilgili birimler tarafından koruma altına alındı. Kadınlara yönelik gerekli idari ve sosyal destek süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.