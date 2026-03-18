Şehirde Trafik Akışı Geçici Olarak Değişiyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), şehir genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince bazı kritik güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Hangi Bölgeler Trafiğe Kapatılacak?

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre çalışmalar iki merkez ilçede yoğunlaşacak. Trafiğe kapatılacak bölgeler şu şekilde:

Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi

Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi

Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan Vezir Hoca Bulvarı

Bu bölgelerde yürütülecek çalışmalar nedeniyle trafik akışı tamamen durdurulacak.

Kapanış Takvimi Netleşti

KASKİ’nin açıkladığı takvime göre trafik düzenlemesi belirli bir süreyle sınırlı olacak:

Başlangıç: 17 Mart 2026

Bitiş: 15 Nisan 2026

Yaklaşık 30 gün sürecek çalışmalar boyunca söz konusu yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücülere Alternatif Güzergâh Uyarısı

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Çalışma sürecinde bölgede trafik yoğunluğu ve gecikmeler yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dikkatli ve sabırlı olmaları istendi.

Amaç: Daha Güçlü Altyapı, Daha Konforlu Ulaşım

KASKİ tarafından yürütülen çalışmaların temel hedefleri ise şöyle açıklandı:

Su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi

Yol kalitesinin artırılması

Altyapı kaynaklı arızaların önüne geçilmesi

Yetkililer, tamamlanacak çalışmaların ardından şehir ulaşımının daha sağlıklı ve konforlu hale geleceğini belirtti.