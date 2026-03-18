Şehirde Trafik Akışı Geçici Olarak Değişiyor
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), şehir genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince bazı kritik güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.
Hangi Bölgeler Trafiğe Kapatılacak?
Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre çalışmalar iki merkez ilçede yoğunlaşacak. Trafiğe kapatılacak bölgeler şu şekilde:
-
Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi
-
Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi
-
Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan Vezir Hoca Bulvarı
Bu bölgelerde yürütülecek çalışmalar nedeniyle trafik akışı tamamen durdurulacak.
Kapanış Takvimi Netleşti
KASKİ’nin açıkladığı takvime göre trafik düzenlemesi belirli bir süreyle sınırlı olacak:
-
Başlangıç: 17 Mart 2026
-
Bitiş: 15 Nisan 2026
Yaklaşık 30 gün sürecek çalışmalar boyunca söz konusu yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Sürücülere Alternatif Güzergâh Uyarısı
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Çalışma sürecinde bölgede trafik yoğunluğu ve gecikmeler yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dikkatli ve sabırlı olmaları istendi.
Amaç: Daha Güçlü Altyapı, Daha Konforlu Ulaşım
KASKİ tarafından yürütülen çalışmaların temel hedefleri ise şöyle açıklandı:
-
Su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi
-
Yol kalitesinin artırılması
-
Altyapı kaynaklı arızaların önüne geçilmesi
Yetkililer, tamamlanacak çalışmaların ardından şehir ulaşımının daha sağlıklı ve konforlu hale geleceğini belirtti.