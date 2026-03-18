Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla önemli bir ulaşım kolaylığı sağlıyor. Bu kapsamda, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde Büyükşehir Belediyesine ait tüm toplu taşıma araçları şehir genelinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayram boyunca uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmetiyle vatandaşların hem aile ziyaretlerini hem de sosyal hareketliliğini kolaylaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yoğunluk yaşanabilecek güzergâhlarda da gerekli planlamaları yaptı.

Sefer Bilgilerine Online Erişim

Vatandaşlar, bayram süresince hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca toplu taşımaya ilişkin her türlü soru, talep ve öneri için 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma Hattı da aktif olarak hizmet verecek.

Kapıçam Şehir Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ahirete irtihal eden yakınlarını Ramazan Bayramı’nda kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için anlamlı bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Vatandaşlar, Dulkadiroğlu Belediyesi önü ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden hareket edecek ring araçlarıyla mezarlığa kolaylıkla ulaşabilecek.

Seferler 3 Gün Boyunca Devam Edecek

Ücretsiz ulaşım hizmeti, 20 Mart Cuma günü sabah saatlerinde başlayacak ve bayramın son günü olan 22 Mart Pazar akşamına kadar kesintisiz şekilde devam edecek. Uygulama kapsamında hem Dulkadiroğlu Belediyesi önü hem de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ilk seferler saat 08.00’da başlayacak. Araçlar, gün boyunca her saat başı hareket edecek şekilde planlandı. Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndan şehir merkezine dönüş seferleri ise saat 09.00 itibarıyla başlayacak ve yine saatlik periyotlarla devam edecek. Günün son seferi şehir merkezinden saat 18.00’da, mezarlıktan dönüş ise saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Mezarlık Ziyaretleri İçin Özel Düzenleme

Büyükşehir Belediyesi, bayramın en önemli geleneklerinden biri olan kabir ziyaretlerinin daha rahat yapılabilmesi için ulaşım planlamasında özel düzenlemelere de yer verdi. Bu kapsamda, şehir merkezi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi arasında hizmet veren 8, 18, 29, 30, 40 ve 44 numaralı otobüs hatlarının güzergâhı, bayram süresince 08.00 – 18.00 saatleri arasında Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatılacak. Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.