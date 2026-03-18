Bayram Öncesi Denetimler Artırıldı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlı ve şekerleme üretimi yapan işletmeler hedef alındı.

Tatlı ve Şekerleme Üreticilerine Yakın Takip

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, üretim yapan işletmelerin hijyen şartları detaylı şekilde incelendi. Bunun yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve üretim alanlarının mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Gıda güvenliği standartlarına uygunluk konusunda hassasiyet gösteren ekipler, tüketici sağlığını riske atabilecek en küçük detayı dahi gözden kaçırmadı.

Kurallara Uymayanlara Yasal İşlem

Denetimler sırasında mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletmelere ise yasal işlem uygulandığı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin caydırıcı nitelikte olduğunu ve halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Denetimler Bayram Boyunca Sürecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, bayram süresince de denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.