Kahramanmaraş Ulu Camii Yeniden Cemaatine Kavuştu

Kahramanmaraş’ın tarihi ve manevi hafızasında önemli bir yere sahip olan Tarihi Ulu Camii, 6 Şubat depremlerinde aldığı ağır hasarın ardından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden kapılarını açtı.

Yaklaşık üç yıl boyunca ibadete kapalı kalan cami için düzenlenen resmi açılış programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılarak Kahramanmaraş’a ve vatandaşlara hitap etti.

Deprem sonrası başlatılan ihya sürecinin önemli sembollerinden biri haline gelen Ulu Camii’nin yeniden ayağa kaldırılması, şehirde büyük memnuniyet oluşturdu.

580 Yıllık Tarihi Eser Yeniden Hayat Buldu

Yaklaşık 580 yıllık geçmişe sahip olan Tarihi Ulu Camii, Kahramanmaraş’ın en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Asırlar boyunca hem ibadet merkezi hem de şehrin sosyal hayatının önemli buluşma noktalarından biri olan cami, depremlerde ciddi yapısal hasar görmüştü.

Uzman ekipler tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında caminin tarihi dokusunun korunmasına özel önem verildi. Yapının özgün mimarisi korunurken, güçlendirme ve yenileme çalışmaları titizlikle tamamlandı.

Açılış Daha Önce Ertelenmişti

Tarihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açılmıştı. Ancak resmi açılış programı daha sonraki bir tarihe ertelenmişti.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan açılış programının, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı nedeniyle düzenlenen devlet programları sebebiyle ileri bir tarihe alındığı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı açılış programında, deprem sonrası yeniden inşa sürecine ilişkin mesajlar verildi.

Programda, Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekilirken, deprem sonrası yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Hem İbadet Hem Ziyaret Merkezi Olacak

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan Tarihi Ulu Camii’nin, bundan sonraki süreçte hem ibadet hem de kültür turizmi açısından önemli bir merkez olması hedefleniyor.

Şehrin simge yapılarından biri olan cami, yeniden ayağa kaldırılmasıyla Kahramanmaraş’ın deprem sonrası toparlanma sürecinin en güçlü sembollerinden biri olarak görülüyor.