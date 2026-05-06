Kahramanmaraş’ta uzun süredir etkisini sürdüren yağışlı hava, yerini güneşli ve sıcak günlere bırakmaya hazırlanıyor. Kent genelinde hava sıcaklıkları şu günlerde 20 derece civarında seyrederken, önümüzdeki günlerde belirgin bir artış bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıkların kademeli olarak yükselerek 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Güneşli havanın etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların açık alanlara yönelmesi bekleniyor.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki serinliğe karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Yetkililer, hava koşullarındaki hızlı değişimlere karşı vatandaşların günlük planlarını buna göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.