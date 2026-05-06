Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayalıcaoluk köyünde besicilik yapan 51 yaşındaki Alaeddin Çevik, telefon numarasının izinsiz şekilde sosyal medya platformlarında iş ilanlarında paylaşılması nedeniyle zor günler yaşıyor.

İddiaya göre, bazı kişi ya da kişiler tarafından verilen sahte iş ilanlarında Çevik’in telefon numarası kullanıldı. Bunun üzerine Türkiye’nin dört bir yanından aranan Çevik, gün boyu süren telefon trafiği nedeniyle işini yapamaz hale geldi.

İş ilanı vermediğini ifade etmesine rağmen arayan bazı kişiler tarafından hakarete uğradığını belirten Çevik, yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Telefon numarasını değiştirmekte de zorlandığını ifade eden Çevik, kurbanlık satışları nedeniyle müşterilerinin kendisine bu numara üzerinden ulaştığını söyledi.

Yaşadığı durumun hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Çevik, “Gün boyu telefonum susmuyor. İş yapamaz hale geldim. Defalarca iş ilanı vermediğimi anlatıyorum ama yine de aramalar devam ediyor. Bazıları ise inanmayıp hakaret ediyor. Hayatım resmen kabusa döndü” dedi.

Yetkililerden destek talep eden Çevik, bu tür paylaşımları yapan kişilerin tespit edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi. Olayla ilgili resmi başvuru sürecini başlattığını belirten Çevik, yardım istedi.