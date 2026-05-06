Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Arasa Otoparkı önünde meydana gelen göçük, kısa süreli paniğe neden oldu. Göçük altında bir vatandaşın kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, dikkatli ve titiz bir çalışma yürüterek göçük altında kalan vatandaşa ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu mahsur kalan kişi bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, göçüğün nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.