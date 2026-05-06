Programda, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen göz sağlığı tüm yönleriyle ele alındı. Uzman konuk Op. Dr. Öztürk, göz sağlığını korumanın önemine dikkat çekerek, özellikle modern yaşamın getirdiği risk faktörlerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Yayında en sık görülen göz hastalıkları arasında yer alan miyop, hipermetrop ve astigmat gibi rahatsızlıklar hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, bu hastalıkların erken teşhisinin tedavi sürecindeki kritik rolüne vurgu yapıldı.

Ayrıca göz kuruluğu ve yorgunluğunun nasıl önlenebileceği, hangi durumlarda mutlaka göz muayenesine gidilmesi gerektiği ve güncel tedavi yöntemleri hakkında da izleyicilere önemli bilgiler aktarıldı.

Sağlık alanında bilinçlendirmeyi amaçlayan program, uzman görüşleriyle izleyicilerin merak ettiği sorulara yanıt verirken, göz sağlığının korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.