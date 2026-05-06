Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla önemli sonuçlar elde etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Timler Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, “kasten öldürme” suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan M.C.E. ile “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan K.U.S. isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3,91 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG) ile A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Aynı tarihte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda ise 54 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron (sarma sigara) ile 50 bin dal boş makaron ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.