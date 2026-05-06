Toplum yararını önceleyen etkinlikte, alanında deneyimli iki uzman isim önemli konuları ele alacak. Çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanı Hayati Sınır, çocuklarda erken dönemde ortaya çıkan davranışsal risklerin nasıl fark edilebileceğini ve ailelerin bu süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatacak. Sınır, özellikle erken müdahalenin çocukların sağlıklı gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekecek.

Programın diğer konuşmacısı olan ruh sağlığı ve hastalıkları (psikiyatri) uzmanı Ali Nuri Öksüz ise ergenlik döneminin psikolojik dinamiklerini ele alacak. Öksüz, ergenlik sürecinde yaşanan duygusal değişimler, iletişim problemleri ve ailelerin doğru yaklaşım biçimleri üzerine kapsamlı bilgiler paylaşacak.

Her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlik, yalnızca bireysel farkındalığı artırmakla kalmayıp, toplum genelinde ruh sağlığı konusunda daha bilinçli bir yaklaşım geliştirilmesini hedefliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programda, katılımcılar uzmanlara doğrudan soru yönelterek merak ettikleri konulara yanıt bulma fırsatı da yakalayacak.

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Doğa Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinliğe yoğun katılım beklenirken, yetkililer tüm Kahramanmaraş halkını bu önemli bilgilendirme programına davet ediyor.