Bayram boyunca olası arıza ve kesintilere hızlı müdahale edebilmek için ekipler 7/24 esasına göre görev başında olacak. Teknik ekipler, arıza yönetim merkezleri ile koordineli şekilde çalışarak kesintisiz enerji arzını sürdürecek.

AKEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirebilmesi adına tüm ekiplerimiz sahada olacak. Hizmet bölgemizde enerji arzının kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm teknik ve operasyonel önlemleri almış bulunuyoruz. Tüketicilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden bize 7 gün 24 saat ulaşabilirler.” ifadelerine yer verildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, kesintisiz ve kaliteli enerji sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.