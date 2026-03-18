20 MART 2026 CUMA NÖBETÇİ ECZANELER
KOZANOĞLU ECZANESİ
ÇOCUK HASTANESİ ÜSTÜ AKMANSOY MARKET ÜSTÜ İPEKYOLU SİTESİ ARKASI
TELEFON: 0344 503 49 82
TEKİNŞEN ECZANESİ
AKİF İNAN MAH. NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI MİGROS KARŞISI VAKIFBANK ARKASI
TELEFON: 0533 450 88 10
GÜLERYÜZ ECZANESİ
YAMAÇTEPE MAH. DR. MUSTAFA BEY CAD. 93001. SOK. NO:106/A MEGAPOİNT HASTANESİ YANI
TELEFON: 0344 224 18 78
YERHAN ECZANESİ
YÖRÜKSELİM MAH. ESKİ DİŞ HASTANESİ VE YÖRÜKSELİM MUHTARLIK BİNASI KARŞISI
TELEFON: 0506 107 10 33
LOKMAN ECZANESİ
ŞEYHADİL MEZARLIĞI YANI GO PETROL KARŞISI
TELEFON: 0506 679 73 47
SOLMAZ ECZANESİ
Şeyh Şamil Mah. 68008. Sk. No:9/B
TELEFON: 0344 224 33 97
MEHMET ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH. AYHAN TANER EKİCİ BULVARI NO:44/B
TELEFON: 0344 503 77 76
ECZANE İNAN ECZANESİ
KARAÇAR MAH. GIVIKLAR SOK. NO:53/A
TELEFON: 0344 471 24 44
MERKEZ ECZANESİ
FATİH MAH. ATATÜRK CAD. NO:46/A
TELEFON: 0507 609 56 54
İLKHANLAR ECZANESİ
BAĞDIN-I SAĞIR MAH. 1058. SOK. NO:1
TELEFON: 0344 319 12 24
VERESELİ ÇÖÇELLİ ECZANESİ
NARLI MAH. ATATÜRK CAD. NO:44 PAZARCIK
TELEFON: 0552 855 62 46
!! GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR.
BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.
ASLI ECZANESİ
YENİ MAHALLE HÜKÜMET CAD. NO:71/A
TELEFON: 0344 561 21 02
TÜRKOĞLU ECZANESİ
GAZİ OSMAN PAŞA MAH. İSTİKLAL 2 CAD. NO:1/A
TELEFON: 0344 618 23 63
ELİF ECZANESİ
İÇMELER MAH. İBNİ SİNA CAD. 25/A EKİNÖZÜ
TELEFON: 0344 481 20 35
TUĞRUL ECZANESİ
BEYCEĞİZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:33/A
TELEFON: 0344 511 46 45
MÜRSEL ECZANESİ
YUNUS EMRE MAH. KÜRŞAT SOK. NO:7/1 ELBİSTAN
TELEFON: 0344 413 22 13
ÖZCAN ECZANESİ
GÜNEŞLİ MAH. TERMİNAL CAD. NO:5/A İŞ BANKASI YANI
TELEFON: 0344 413 34 49
21 MART 2026 CUMARTESİ NÖBETÇİ ECZANELER
HÜRRİYET ECZANESİ
HÜRRİYET MAH. KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST. ÜSTÜ ÖZÇAM-AKMANSOY MARKET ARKASI
TELEFON: 0344 215 83 80
BİNEVLER ECZANESİ
BİNEVLER TATLIPARK İLERİSİ NECMETTİN ERBAKAN BUL. UZUN ÇARŞI NO:16/B
TELEFON: 0344 215 77 46
SU ECZANESİ
Tekerek Yolu Üzeri Abdurrahim Karakoç Ortaokulu Yanı
TELEFON: 0344 215 46 08
DEMİRCİLER ECZANESİ
ESKİ TEDAŞ CİVARI FATİH MAH. FATİH CAMİİ KARŞISI OSMAN GAZİ ASM KARŞISI
TELEFON: 0539 518 88 38
GAMZE ECZANESİ
Divanlı Mah. Maşallah Cad. No:9/A (Kümbet Sağlık Ocağı Yanı)
TELEFON: 0344 241 57 27
DEVA ECZANESİ
MENDERES MAH. GİRNE CAD. ŞEYHADİL MEZARLIĞI YANI SHELL PETROL KARŞISI ŞEYHADİL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
TELEFON: 0344 214 62 27
SERHAT ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH. AYHAN TANER EKİCİ BULVARI NO:48/B GÖKSUN
TELEFON: 0344 714 54 13
DEVA ECZANESİ
KARAÇAR MAH. ATATÜRK BULV. NO:165/D
TELEFON: 0531 874 08 46
DEVA ECZANESİ
FATİH MAH. HALK CAD. 3/A /ÇAĞLAYANCERİT
TELEFON: 0533 543 23 62
ŞİMŞEK ECZANESİ
15 TEMMUZ MAHALLESİ KARTALKAYA BULVARI 205/A
TELEFON: 0545 640 88 51
SAĞLIK ECZANESİ
NARLI CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CUMHURİYET BUL. NO:15/A NARLI
TELEFON: 0344 331 20 98
!! GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR.
BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.
ÖZKAN ECZANESİ
CUMHURİYET MAH. ULU CAMİ SOK. 24/D
TELEFON: 0344 618 17 74
EKİNÖZÜ ECZANESİ
ÖZTÜRK MH. KAHVECİ CAD. NO:10
TELEFON: 0344 481 23 90
ERDOĞANLAR ECZANESİ
PINARBAŞI MAH. ESHAB-I KEHF CAD. NO:10/A
TELEFON: 0344 511 83 58
KOZANOĞLU ECZANESİ
GÜNEŞLİ MAH. HAMZA AKBAŞ CAD. NO:9/K
TELEFON: 0344 413 46 00
DOĞA ECZANESİ
K.MARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ KARAELBİSTAN MAH. İSTİKLAL CAD. 10/B
TELEFON: 0344 413 86 68
22 MART 2026 PAZAR NÖBETÇİ ECZANELER
KURTULUŞ ECZANESİ
HÜRRİYET MAH. KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ÜZERİ İPEKYOLU EVLERİ ARKASI HÜRRİYET ASM KARŞISI
TELEFON: 0344 215 81 51
KOÇAK ECZANESİ
Necip Fazıl Kültür Merkezi Civarı Migros Karşısı Vakıfbank Arkası
TELEFON: 0344 215 35 30
GÜL ECZANESİ
Maarif Mah. Turgut Özal Bul. Tıp Fakültesi Köprülü Kavşak Civarı Osmanlı Kahvecisi Karşısı
TELEFON: 0344 221 88 33
AKSU ECZANESİ
Yörük Selim Mah. Marashlife Hast. Yanı 18. Sk. No:5
TELEFON: 0344 225 32 12
KILIÇ ECZANESİ
KARACASU MAMARAŞ MAH. 84018. SOK. NO:8/D NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI
TELEFON: 0507 666 31 88
KEVSER ECZANESİ
Şeyh Şamil Mah. Sürmeli Bey Cad. Aslanbey ASM Karşısı Dulkadiroğlu İlköğretim Okulu Arkası Bağlarbaşı İmam Hatip Karşısı
TELEFON: 0344 232 18 02
FEYZA ECZANESİ
AKDO PASTANESİ KARŞISI HARBİYE MAH. PROF. DR. MEHMET SAĞLAM BULVARI NO:7/E
TELEFON: 0535 086 34 64
YILDIRIM ECZANESİ
KARAÇAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:154/B
TELEFON: 0501 267 11 13
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
ÇAĞLAYANCERİT DEVLET HASTANESİ YANI
TELEFON: 0344 351 25 15
NARLI ECZANESİ
NURETTİN AYDIN MAH. İNÖNÜ CAD. 90/C
TELEFON: 0344 311 66 11
SAĞLIK ECZANESİ
NARLI CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CUMHURİYET BUL. NO:15/A NARLI
TELEFON: 0344 331 20 98
!! GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR.
BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.
TUBA ECZANESİ
TUFANPAŞA MAH. ŞEHİT İSA TAHTA 1 SOK. NO:4/A ANDIRIN DEVLET HASTANESİ YANI
TELEFON: 0344 561 32 32
AYSEL ECZANESİ
CUMHURİYET MAH. İSTİKLAL CAD. 20/A
TELEFON: 0344 618 11 10
ELİF ECZANESİ
İÇMELER MAH. İBNİ SİNA CAD. 25/A EKİNÖZÜ
TELEFON: 0344 481 20 35
FATİH ECZANESİ
BEYCEĞİZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:61/F
TELEFON: 0344 511 46 64
SEVDA ECZANESİ
GÜNEŞLİ MAH. HAMZA AKBAŞ CAD. BOSNA SOK. NO:12/C
TELEFON: 0344 413 25 25
ŞİFA ECZANESİ
YEŞİLYURT MAH. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CAD. GÖL VADİSİ SİTESİ KARŞISI 1696/10 KONTEYNER ECZANE
TELEFON: 0551 247 77 53