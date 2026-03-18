20 MART 2026 CUMA NÖBETÇİ ECZANELER

KOZANOĞLU ECZANESİ
ÇOCUK HASTANESİ ÜSTÜ AKMANSOY MARKET ÜSTÜ İPEKYOLU SİTESİ ARKASI
TELEFON: 0344 503 49 82

TEKİNŞEN ECZANESİ
AKİF İNAN MAH. NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI MİGROS KARŞISI VAKIFBANK ARKASI
TELEFON: 0533 450 88 10

GÜLERYÜZ ECZANESİ
YAMAÇTEPE MAH. DR. MUSTAFA BEY CAD. 93001. SOK. NO:106/A MEGAPOİNT HASTANESİ YANI
TELEFON: 0344 224 18 78

YERHAN ECZANESİ
YÖRÜKSELİM MAH. ESKİ DİŞ HASTANESİ VE YÖRÜKSELİM MUHTARLIK BİNASI KARŞISI
TELEFON: 0506 107 10 33

LOKMAN ECZANESİ
ŞEYHADİL MEZARLIĞI YANI GO PETROL KARŞISI
TELEFON: 0506 679 73 47

SOLMAZ ECZANESİ
Şeyh Şamil Mah. 68008. Sk. No:9/B
TELEFON: 0344 224 33 97

MEHMET ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH. AYHAN TANER EKİCİ BULVARI NO:44/B
TELEFON: 0344 503 77 76

ECZANE İNAN ECZANESİ
KARAÇAR MAH. GIVIKLAR SOK. NO:53/A
TELEFON: 0344 471 24 44

MERKEZ ECZANESİ
FATİH MAH. ATATÜRK CAD. NO:46/A
TELEFON: 0507 609 56 54

İLKHANLAR ECZANESİ
BAĞDIN-I SAĞIR MAH. 1058. SOK. NO:1
TELEFON: 0344 319 12 24

VERESELİ ÇÖÇELLİ ECZANESİ
NARLI MAH. ATATÜRK CAD. NO:44 PAZARCIK
TELEFON: 0552 855 62 46

!! GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR.
BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.

ASLI ECZANESİ
YENİ MAHALLE HÜKÜMET CAD. NO:71/A
TELEFON: 0344 561 21 02

TÜRKOĞLU ECZANESİ
GAZİ OSMAN PAŞA MAH. İSTİKLAL 2 CAD. NO:1/A
TELEFON: 0344 618 23 63

ELİF ECZANESİ
İÇMELER MAH. İBNİ SİNA CAD. 25/A EKİNÖZÜ
TELEFON: 0344 481 20 35

TUĞRUL ECZANESİ
BEYCEĞİZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:33/A
TELEFON: 0344 511 46 45

MÜRSEL ECZANESİ
YUNUS EMRE MAH. KÜRŞAT SOK. NO:7/1 ELBİSTAN
TELEFON: 0344 413 22 13

ÖZCAN ECZANESİ
GÜNEŞLİ MAH. TERMİNAL CAD. NO:5/A İŞ BANKASI YANI
TELEFON: 0344 413 34 49

21 MART 2026 CUMARTESİ NÖBETÇİ ECZANELER

HÜRRİYET ECZANESİ
HÜRRİYET MAH. KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST. ÜSTÜ ÖZÇAM-AKMANSOY MARKET ARKASI
TELEFON: 0344 215 83 80

BİNEVLER ECZANESİ
BİNEVLER TATLIPARK İLERİSİ NECMETTİN ERBAKAN BUL. UZUN ÇARŞI NO:16/B
TELEFON: 0344 215 77 46

SU ECZANESİ
Tekerek Yolu Üzeri Abdurrahim Karakoç Ortaokulu Yanı
TELEFON: 0344 215 46 08

DEMİRCİLER ECZANESİ
ESKİ TEDAŞ CİVARI FATİH MAH. FATİH CAMİİ KARŞISI OSMAN GAZİ ASM KARŞISI
TELEFON: 0539 518 88 38

GAMZE ECZANESİ
Divanlı Mah. Maşallah Cad. No:9/A (Kümbet Sağlık Ocağı Yanı)
TELEFON: 0344 241 57 27

DEVA ECZANESİ
MENDERES MAH. GİRNE CAD. ŞEYHADİL MEZARLIĞI YANI SHELL PETROL KARŞISI ŞEYHADİL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
TELEFON: 0344 214 62 27

SERHAT ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH. AYHAN TANER EKİCİ BULVARI NO:48/B GÖKSUN
TELEFON: 0344 714 54 13

DEVA ECZANESİ
KARAÇAR MAH. ATATÜRK BULV. NO:165/D
TELEFON: 0531 874 08 46

DEVA ECZANESİ
FATİH MAH. HALK CAD. 3/A /ÇAĞLAYANCERİT
TELEFON: 0533 543 23 62

ŞİMŞEK ECZANESİ
15 TEMMUZ MAHALLESİ KARTALKAYA BULVARI 205/A
TELEFON: 0545 640 88 51

SAĞLIK ECZANESİ
NARLI CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CUMHURİYET BUL. NO:15/A NARLI
TELEFON: 0344 331 20 98

!! GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR.
BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.

ÖZKAN ECZANESİ
CUMHURİYET MAH. ULU CAMİ SOK. 24/D
TELEFON: 0344 618 17 74

EKİNÖZÜ ECZANESİ
ÖZTÜRK MH. KAHVECİ CAD. NO:10
TELEFON: 0344 481 23 90

ERDOĞANLAR ECZANESİ
PINARBAŞI MAH. ESHAB-I KEHF CAD. NO:10/A
TELEFON: 0344 511 83 58

KOZANOĞLU ECZANESİ
GÜNEŞLİ MAH. HAMZA AKBAŞ CAD. NO:9/K
TELEFON: 0344 413 46 00

DOĞA ECZANESİ
K.MARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ KARAELBİSTAN MAH. İSTİKLAL CAD. 10/B
TELEFON: 0344 413 86 68

22 MART 2026 PAZAR NÖBETÇİ ECZANELER

KURTULUŞ ECZANESİ
HÜRRİYET MAH. KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ÜZERİ İPEKYOLU EVLERİ ARKASI HÜRRİYET ASM KARŞISI
TELEFON: 0344 215 81 51

KOÇAK ECZANESİ
Necip Fazıl Kültür Merkezi Civarı Migros Karşısı Vakıfbank Arkası
TELEFON: 0344 215 35 30

GÜL ECZANESİ
Maarif Mah. Turgut Özal Bul. Tıp Fakültesi Köprülü Kavşak Civarı Osmanlı Kahvecisi Karşısı
TELEFON: 0344 221 88 33

AKSU ECZANESİ
Yörük Selim Mah. Marashlife Hast. Yanı 18. Sk. No:5
TELEFON: 0344 225 32 12

KILIÇ ECZANESİ
KARACASU MAMARAŞ MAH. 84018. SOK. NO:8/D NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI
TELEFON: 0507 666 31 88

KEVSER ECZANESİ
Şeyh Şamil Mah. Sürmeli Bey Cad. Aslanbey ASM Karşısı Dulkadiroğlu İlköğretim Okulu Arkası Bağlarbaşı İmam Hatip Karşısı
TELEFON: 0344 232 18 02

Kahramanmaraş’ta Çanakkale Ruhu! Öğrencilerden Duygulandıran Gösteri
Kahramanmaraş’ta Çanakkale Ruhu! Öğrencilerden Duygulandıran Gösteri
İçeriği Görüntüle

FEYZA ECZANESİ
AKDO PASTANESİ KARŞISI HARBİYE MAH. PROF. DR. MEHMET SAĞLAM BULVARI NO:7/E
TELEFON: 0535 086 34 64

YILDIRIM ECZANESİ
KARAÇAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:154/B
TELEFON: 0501 267 11 13

ÇAĞLAYAN ECZANESİ
ÇAĞLAYANCERİT DEVLET HASTANESİ YANI
TELEFON: 0344 351 25 15

NARLI ECZANESİ
NURETTİN AYDIN MAH. İNÖNÜ CAD. 90/C
TELEFON: 0344 311 66 11

SAĞLIK ECZANESİ
NARLI CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CUMHURİYET BUL. NO:15/A NARLI
TELEFON: 0344 331 20 98

!! GECE 22:00'DAN SONRA PAZARCIK BÖLGESİNDEKİ ECZANE NÖBETÇİDİR.
BU ECZANE KAPALI OLACAKTIR.

TUBA ECZANESİ
TUFANPAŞA MAH. ŞEHİT İSA TAHTA 1 SOK. NO:4/A ANDIRIN DEVLET HASTANESİ YANI
TELEFON: 0344 561 32 32

AYSEL ECZANESİ
CUMHURİYET MAH. İSTİKLAL CAD. 20/A
TELEFON: 0344 618 11 10

ELİF ECZANESİ
İÇMELER MAH. İBNİ SİNA CAD. 25/A EKİNÖZÜ
TELEFON: 0344 481 20 35

FATİH ECZANESİ
BEYCEĞİZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:61/F
TELEFON: 0344 511 46 64

SEVDA ECZANESİ
GÜNEŞLİ MAH. HAMZA AKBAŞ CAD. BOSNA SOK. NO:12/C
TELEFON: 0344 413 25 25

ŞİFA ECZANESİ
YEŞİLYURT MAH. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CAD. GÖL VADİSİ SİTESİ KARŞISI 1696/10 KONTEYNER ECZANE
TELEFON: 0551 247 77 53