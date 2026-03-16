Oscar Gecesi Los Angeles’ta Gerçekleşti

Dünyanın en önemli sinema ödülleri arasında gösterilen 98. Akademi Ödülleri, ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre salonunda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Sinema dünyasının yıldız isimlerini bir araya getiren gecenin sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O’Brien yaptı. Törende birçok yapım ve oyuncu farklı kategorilerde ödül kazanarak geceye damga vurdu.

Gecenin En Büyük Kazananı

Bu yıl Oscar gecesinin en dikkat çeken yapımı 13 dalda aday gösterilen “One Battle After Another” oldu. Film, “En İyi Film” ödülünü kazanırken yönetmeni Paul Thomas Anderson da “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görüldü.

Aynı yapımda rol alan usta oyuncu Sean Penn, performansıyla “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

“Sinners” Filmine Büyük İlgi

Oscar gecesinde öne çıkan yapımlardan biri de “Sinners” oldu. 16 kategoride adaylık elde eden filmin yönetmeni ve senaristi Ryan Coogler, “En İyi Özgün Senaryo” ödülünü kazandı.

Filmin başrol oyuncusu Michael B. Jordan ise performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

Gecede Dikkat Çeken Mesaj

Törende ödül takdim eden İspanyol oyuncu Javier Bardem, konuşması sırasında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Bardem sahnede “Savaşa hayır ve özgür Filistin” ifadelerini kullanırken, salondaki davetliler konuşmayı uzun süre alkışladı.

98. Oscar Ödülleri – Öne Çıkan Kazananlar

En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another

En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters

Yabancı Dilde En İyi Film: Sentimental Value