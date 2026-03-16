Fatih’te Trafik Düzenlemesi Yapılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze töreni kapsamında bölgede geniş çaplı trafik düzenlemesi uygulanacak.
Bu çerçevede, sabah saat 09.00’dan programın sona ermesine kadar bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.
Trafiğe Kapatılacak Yollar
Cenaze töreni nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı:
-
İtfaiye Caddesi
-
Büyük Karaman Caddesi
-
Mıhçılar Caddesi
-
Aslanhane Sokak
-
Manisalı Fırın Sokak
-
Taylasan Sokak
-
Hulusi Noyan Sokak
-
Nalbant Demir Sokak
-
Hattat Nazif Sokak
-
Fatih Türbesi Sokak
Yetkililer, söz konusu bölgelerde yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin trafik yönlendirmelerine uymaları gerektiğini belirtti.
Alternatif Güzergahlar Belirlendi
Trafiğe kapatılan yollar yerine sürücülerin Kıztaşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi güzergahlarını kullanabileceği bildirildi.
Emniyet ekipleri, cenaze programı süresince bölgede trafik akışını sağlamak için görev yapacak.