Fatih’te Trafik Düzenlemesi Yapılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze töreni kapsamında bölgede geniş çaplı trafik düzenlemesi uygulanacak.

Bu çerçevede, sabah saat 09.00’dan programın sona ermesine kadar bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Cenaze töreni nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı:

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Mıhçılar Caddesi

Aslanhane Sokak

Manisalı Fırın Sokak

Taylasan Sokak

Hulusi Noyan Sokak

Nalbant Demir Sokak

Hattat Nazif Sokak

Fatih Türbesi Sokak

Yetkililer, söz konusu bölgelerde yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin trafik yönlendirmelerine uymaları gerektiğini belirtti.

Alternatif Güzergahlar Belirlendi

Trafiğe kapatılan yollar yerine sürücülerin Kıztaşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi güzergahlarını kullanabileceği bildirildi.

Emniyet ekipleri, cenaze programı süresince bölgede trafik akışını sağlamak için görev yapacak.