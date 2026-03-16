Kahramanmaraş’ta Yağışlı Hava Etkili Olacak

Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Meteoroloji verilerine göre haftanın büyük bölümünde sağanak ve yağmur geçişleri görülecek.

Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 ila 18 derece arasında değişirken gece saatlerinde 7 ila 10 derece seviyelerine kadar düşecek. Nem oranının ise bazı günlerde %95’e kadar yükselmesi bekleniyor.

16 Mart Pazartesi: Sağanak Yağışlı

Haftanın ilk gününde Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili olacak.

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 17°C

Nem oranı: %54 – %95

17 Mart Salı: Parçalı Bulutlu

Salı günü yağışın yerini parçalı bulutlu bir hava alması bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 7°C

En yüksek sıcaklık: 17°C

Nem oranı: %49 – %95

18 Mart Çarşamba: Sağanak Geri Geliyor

Çarşamba günü kent genelinde yeniden sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 9°C

En yüksek sıcaklık: 18°C

Nem oranı: %44 – %85

19 Mart Perşembe: Yağmur Etkisini Artıracak

Perşembe günü hava yağmurlu olacak ve sıcaklıklarda düşüş görülecek.

En düşük sıcaklık: 10°C

En yüksek sıcaklık: 12°C

Nem oranı: %74 – %96

20 Mart Cuma: Sağanak Devam Edecek

Haftanın son iş gününde de aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 16°C

Nem oranı: %63 – %96

Uzmanlardan Uyarı

Meteoroloji uzmanları, özellikle sağanak yağışın etkili olacağı günlerde vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Trafikte görüş mesafesinin düşebileceği ve bazı bölgelerde kısa süreli su birikintilerinin oluşabileceği ifade ediliyor.